İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 60 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 60 düzensiz göçmen yakalandı.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Moldova uyruklu A.T'nin kulandığı tırı sınır kapısında durdurdu.
Tırda yapılan aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 60 düzensiz göçmen yakalandı.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.