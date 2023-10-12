Bisiklet sporcularının Anıtkabir'den getireceği bayrak kent meydanında dalgalanacak

Anıtkabir Komutanlığı'ndan bisiklet sporcuları tarafından alınacak bayrak Edirne'nin Keşan ilçesindeki kent meydanında dalgalanacak.

Keşan Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) üyeleri 100. Yılında Cumhuriyet Yolunda Projesi kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette,Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kıymetli bir etkinliğe hazırlandıklarını söyledi.

Bisiklet sporcularının Anıtkabir'den teslim alacağı Türk bayrağını Keşan'a getireceğini belirten Helvacıoğlu, "Anıtkabir'den alacağımız bayrağımız 29 Ekim'de kent meydanımızda yapacağımız bayram törenimizde alkışlarla yerini alacak." dedi.

SARDOS Başkanı Faruk Eker de 8 bisiklet sporcusunun, 9 günde 750 kilometre yol kat edeceğini dile getirdi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduklarını anlatan Eker, "Atamızın ebedi istirahatgahından alacağımız bayrağı buraya getireceğiz. Çok gururluyuz, mutluyuz. Umarız yüzyıllar boyunca bu ülke, bu bayrak ve bu topraklar payidar kalır." diye konuştu.