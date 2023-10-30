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        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:02
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        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetimlerine devam ediyor.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında Havsa ilçesindeki Osmanlı Göleti'nde 2 kişiyi kaçak avlandıkları sırada yakaladı.

        Avcılar hakkında işlem yapılırken, av malzemeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Ekiplerin usulsüz avcılığa karşı denetimlerinin süreceği belirtildi.

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