Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette rektörler, iki üniversite arasında bilim, eğitim öğretim ve kültür sanat alanlarında yapılacak iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tabakoğlu, misafirperverliğinden dolayı Zülfikar'a teşekkür edip çalışmalarında başarı diledi.

Zülfikar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tabakoğlu'na teşekkür etti.

- "Dil ve Edebiyatta Afet" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Dil ve Edebiyatta Afet" adlı kitap yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hikmet Asutay, Dr. Öğr. Üyesi Selma Akol Göktaş, Arş. Gör. Rahim Şentürk ve Arş. Gör. Binnur Arabacı Candan editörlüğünde hazırlanan kitap, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan edildi.

Trakya Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitapta, deprem, salgın ve savaş konularının dil ve edebiyat dünyası üzerindeki etkileri ele alındı.

- Rektör Tabakoğlu İstanbul'da konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "100. Yılda Türkiye'de Müzeler ve Müzeciler Konferansı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferansta Türkiye'de müzecilik çalışmaları, müzelerin değişimi ve gelişimi ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi bünyesindeki müzeler hakkında bilgi verdi.

Üniversite olarak müzeciliğe önem verdiklerini belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi müzecilikte bir marka ve adeta bir müzeler üniversitesi. Müzeleriyle üniversite müzeciliğinde lokomotif olan Trakya Üniversitesi, açılacak yeni müzelerle Edirne ve Türkiye müzeciliğine değer katmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.