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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:10
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde durumundan şüphelendiği E.T'nin üzerini aradı.

        Aramada 24 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ekipler aynı mahallede Kısmet Sokak'ta U.A'nın üzerinde yaptığı aramada 3,55 gram metamfetamin ve esrar buldu.

        Gözaltına alınan E.T. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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