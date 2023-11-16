Edirne'de bir tırda 10 kilogram kokain ele geçirildi

Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin bulunduğu tırı otoban gişelerinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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