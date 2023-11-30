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        VI. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Edirne'de başladı

        Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "VI. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:43
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        VI. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Edirne'de başladı
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        Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "VI. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" başladı.

        Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin tarihten bu yana önemli bir eğitim ve sağlık merkezi olduğunu söyledi.

        Sağlık alanında önemli araştırmalar yapılarak tedavi hizmeti verildiğini belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Tıp Fakültesi hastanemiz 1100 yatak kapasiteli. Bölgenin en büyük ve güçlü sağlık kurumu. Bunun yanında Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakültelerimiz var. Aynı zaman Sağlık Meslek Yüksekokulu 19 bölümüyle oldukça güçlü bir sağlık altyapısını taşıyor. Bugün Sağlık Bilimleri Kongresinin altıncısını yapıyoruz. Sağlık alanı multidisipliner bir yapıda. Birlik üniversitelerimiz ve diğer üniversitelerdeki araştırmacıların katılımıyla güzel bir kongre gerçekleştireceğiz."

        Tabakoğlu, Trakya Üniversiteler Birliğinin de faydalı çalışmalar yaptığını ifade etti.

        TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Necdet Süt ise kongreye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacının katıldığını dile getirdi.

        Kongrede önemli bildiriler yapılacağını belirten Prof. Dr. Süt, "112 sözlü ve 21 poster bildiri olmak üzere 133 bildiri sunumu gerçekleştirilecek. Güncel konuların tartışılacağı kongremizin mesleğimize ve akademik gelişimimize katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

        Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki güncel konuların ele alınacağı kongre yarın sona erecek.

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