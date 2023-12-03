Edirne'de 2 firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 firari hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de 2 firari hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık ceza infaz kurumlarından izinli olarak çıkan 2 hükümlüyü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.
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