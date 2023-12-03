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        Edirne'de 2 firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de 2 firari hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:56
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        Edirne'de 2 firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de 2 firari hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık ceza infaz kurumlarından izinli olarak çıkan 2 hükümlüyü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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