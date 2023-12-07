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        Edirne'de jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı

        Edirne'de jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:45
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        Edirne'de jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı
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        Edirne'de jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda trafik jandarması timleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.

        Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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