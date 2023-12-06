Trakya Üniversitesinde Lozan Mübadelesi paneli düzenlendi

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde "Lozan Mübadelesinin Yüzüncü Yılı: Göçün Mirası Bir Asrın Hikayesi, Tarihin Sessiz Tanıklığı" paneli gerçekleştirildi.

Devlet Konservatuvarındaki program öncesi gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan'ın "1989 Göçü" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum müdürleri ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Yönlendiriciliğini yaptığı panelde Prof. Dr. Hatipler, göç edenlerin, hayatları boyunca geçmişinden sıyrılamadığını ve gelecek kaygısı taşıdığını söyledi.

Göçün her türlüsünün zor olduğunu belirten Hatipler, "Bu göçlerin içinde büyük bir mübadele vardır ki normal göçlerden çok daha ağır ve zordur. Büyük mübadele zorunlu bir göçtür ve basit bir göç öyküsü değildir. Mübadele her türlü hazırlıkları tamamlanmış gönüllü bir yer değiştirme projesi de değildir." dedi.

İnsanların yıllarca üzerinde yaşadıkları toprakları, kurdukları hayatı, yaşamı, düzeni bir gecede terk etmek zorunda kaldığını anlatan Hatipler, mübadelenin Rumeli tabiriyle "bir insan ziyanlığı" anlamına geldiğini kaydetti.

Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz de mübadillerin zor zamanlar yaşadığını dile getirdi.

Semiz, "Birinci kuşak mübadiller hep geriye dönecekleri umudunu taşıdılar ve bu umudu yaşamları boyunca sürdürdüler. Onlar ne oralı olabildiler ne de buralı. Onların bir tarafı hep yarım kaldı." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı da Lozan Mübadelesi hakkında bilgi aktardı.

Panelin sonunda Vali Sezer, katılımcılara hediye takdim etti.