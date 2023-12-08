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        Tekirdağ'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        Tekirdağ'da saklandığı evde yakalanan PKK terör örgütü şüphelisi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:13
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        Tekirdağ'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        Tekirdağ'da saklandığı evde yakalanan PKK terör örgütü şüphelisi cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışma sonrası bir eve operasyon düzenledi.

        Evde bulunan S.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.Y'nin "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kapaklı Adliyesine getirilen S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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