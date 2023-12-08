Tekirdağ'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'da saklandığı evde yakalanan PKK terör örgütü şüphelisi cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'da saklandığı evde yakalanan PKK terör örgütü şüphelisi cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışma sonrası bir eve operasyon düzenledi.
Evde bulunan S.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.Y'nin "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kapaklı Adliyesine getirilen S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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