Edirne'deki trafik kazasında panelvanın altında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'de otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki panelvanın altında sıkışan motosiklet sürücü yaralandı.

H.A. idaresindeki 34 DIA 763 motosiklet İstasyon Mahallesi'nde İ.Ö. yönetimindeki 39 NU 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle kayarak park halindeki 22 AAS 291 panelvanın altında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulma üzere polis merkezine götürüldü.

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