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        Edirne Valisi Sezer, köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Sazlıdere, Köşen ve İskender köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:34
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        Edirne Valisi Sezer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Sazlıdere, Köşen ve İskender köylerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Sezer, köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek talepleri dinledi.

        Sezer, İskender Köyü Konağı'nda yaptığı açıklamada, grup köylerinden başlamak üzere köy yollarını sıcak asfaltla kaplamaya devam ettiklerini söyledi.

        Şu ana kadar 20 kilometre sıcak asfaltı bitirdiklerini ve havalar iyi olduğu sürece program dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Sezer, "Bu rakam Edirne’de şu ana kadar köylere yapılmış sıcak asfalttan fazla. Birkaç yıl içerisinde tüm köy yollarını sıcak asfalt yapacağız. Köylerimizde içme suyu, kanalizasyon, kilit parke taşı gibi ne ihtiyacı varsa yapacağız. Köylerin dinamik kalmaları çok önemli, köylerimizde tarım ve çiftçiliğin artarak devam etmesi çok önemli, keşke gençlerimiz gelse de köylerinde tarım ve çiftçilik yapabilseler. Ülkemizin üretime ihtiyacı var." diye konuştu.

        Sezer, köylerde tarım ve hayvancılık yapan kesimin 58-60 yaş aralığında olduğunu, genç nüfusun köylerinde çiftçilik yapmasını özendirecek tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

        Köylerdeki göçü önlemek için tarıma dayalı organize sanayi bölgelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Sezer, "Uzunköprü’de işlemler devam ediyor ancak İpsala ve Keşan’da işlemler tamamlandı. İpsala’da yer tahsisine başladık. Bizim amacımız gençlerimiz sanayide çalışsınlar, sürekli gelirleri olsun diğer taraftan da topraklarını işlesinler. Bunu sağlayabilirsek geleceğe çok iyi bir yatırım yapmış oluruz. Gençlerimize tarım ve hayvancılığa yönelik projelerinde her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

        Sezer'e ziyaretlerinde eşi Canan Sezer de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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