Edirne'de bir evde 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi

Edirne'de bir evde gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Ş'nin evinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

Şüpheli K.Ş. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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