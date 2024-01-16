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        Edirne'de bir evde 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi

        Edirne'de bir evde gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:48
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        Edirne'de bir evde 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi
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        Edirne'de bir evde gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Ş'nin evinde arama yaptı.

        Aramada gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

        Şüpheli K.Ş. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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