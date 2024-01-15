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        Türkiye şampiyonu yüzücü Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

        Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık stilde 14 yaş şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Edirneli Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:38
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        Türkiye şampiyonu yüzücü Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
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        Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık stilde 14 yaş şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Edirneli Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Vali Sezer, Işık'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Işık da hedefleriyle ilgili Sezer'e bilgi verdi. Ziyarette takım antrenörü Onur Kaplan da yer aldı.

        Yüzmeye 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi'nde başlayan, 2 yıl önce de Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Işık, daha önce de 3 Türkiye şampiyonluğu kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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