Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 50 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.