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        Edirne Valisi Sezer, köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Habiller, Söğütlüdere ve Musulca köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:38
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        Edirne Valisi Sezer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Habiller, Söğütlüdere ve Musulca köylerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, sorun ve taleplerin dinledi.

        Sezer, ziyaretlerinde köylerde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı da Sezer'e ziyaretlerinde eşlik etti.

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        Galeri

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