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        Trakya'da soğuk hava etkili oldu

        Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:50
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        Trakya'da soğuk hava etkili oldu
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        Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında seyrediyor.

        Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, çatılar ve bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buzlanma oluşan yollarda önlem aldı.

        Tekirdağ'da da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi, trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

        Kırklareli'nde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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