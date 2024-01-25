Trakya'da soğuk hava etkili oldu

Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında seyrediyor.

Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, çatılar ve bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buzlanma oluşan yollarda önlem aldı.

Tekirdağ'da da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi, trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Kırklareli'nde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

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