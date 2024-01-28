Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne'de polis tarafından yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu M.A. ve M.B.H, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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