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        Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de polis tarafından yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:09
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        Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Edirne'de polis tarafından yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı kent merkezinde durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu M.A. ve M.B.H, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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