Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, otomotiv firmalarını ziyaret etti

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, kentteki otomotiv firmalarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Hep birlikte Edirne" sloganıyla başlatılan saha ziyaretlerine otomotiv firmaları ile devam eden İba, firma temsilcileriyle değerlendirmede bulundu, çalışanlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, daha fazla Edirnelinin kente dair beklentilerini dinlemek için ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Amaçlarının, Edirne'yi hak ettiği değere ulaştırmak olduğunu dile getiren İba, "Biz her türlü makam ve mevkiden önce, gönüllere talibiz. Hak ettiğimiz Edirne için hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışma zamanı. Vakit Edirne vakti, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Yaptığımız sohbetler ve istişarelerimiz ile Edirne'mizin geleceğine dokunacak, her iş kolundan ve her kesimden hemşehrimizin arzu ettiği Edirne’ye birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.