Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Uzunköprü'deki pazar yerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

        Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

        Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Enez'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Enez'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de bir haftada 169 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 169 düzensiz göçmen yakalandı