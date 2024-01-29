Edirne'de asayiş

Keşan'da, inşaattan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çaldıkları malzemelerle birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.F'yi Zati Yörükler Caddesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Evden hırsızlık

Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.B, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

M.B, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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