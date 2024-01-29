Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan'da, inşaattan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan'da, inşaattan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, çaldıkları malzemelerle birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.F'yi Zati Yörükler Caddesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.B, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

        M.B, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Enez'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Enez'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı