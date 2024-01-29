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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:51
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İba, sahipsiz hayvanlara yönelik projeleri olduğunu belirtti.

        Hayvanlar yararına çalışmalar yapan derneklere destek olmaya devam edeceklerini aktaran İba, "Sahipsiz canlara sahip çıkan tüm hayvansever kuruluşlarla iş birliği yaparak Edirne'deki sorunları çözmeye kararlıyız. Edirne'de sahipsiz hayvan sorununu çözecek, hem sessiz canlarımızın faydasını gözetecek hem de bu konuda örnek ve öncü belediye olacağız." ifadelerini kullandı.

        İba, ziyaretleri kapsamında nikah töreni ve mevlit programlarına da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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