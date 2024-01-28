Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, eğitim sendikalarının şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, görüşmede 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Arpacı, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve Türk Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Mustafa Kaplan ile görüşen Arpacı, görüş ve önerileri dinledi.

- Meriç Kaymakamı Özen köy ziyaretlerini sürdürüyor

Meriç Kaymakamı Özgü Özen, Adasarhanlı köyünü ziyaret etti.

Özen, muhtar Emrullah Özgün'den köy hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Ziyarette kurum müdürleri de yer aldı.