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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:37
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede asayiş uygulaması yaptı.

        Kahvehanede yapılan üst aramasında Y.B. ve Y.E'nin üzerinde tabanca, 15 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Tabanca ve çok sayıda fişek bulundu

        Keşan'da şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Yapılan aramada ruhsatsız silah ve 20 fişek ele geçirildi.

        A.K, gözaltına alındı.

        - Gala Gölü'nde denetim yapıldı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığa karşı dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Göl çevresinde bulunan avcıları ve belgelerini kontrol eden jandarma ekipleri, avlanmaya yasak bölgede usulsüz kara avcılığı yapan 2 kişiyi tespit etti.

        G.S. ve N.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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