Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi

        Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 şişe içki ve 10 oyun konsolu ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de 7 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 7 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, saha çalışmalarını sürdür...
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, saha çalışmalarını sürdür...
        Kontrolsüz kullanılan vitamin ve takviye ürünler sağlık sorunlarına yol aça...
        Kontrolsüz kullanılan vitamin ve takviye ürünler sağlık sorunlarına yol aça...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, OSB'de incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer, OSB'de incelemede bulundu