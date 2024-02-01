Edirne'de gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 şişe içki ve 10 oyun konsolu ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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