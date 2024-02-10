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        Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

        Edirne'deki Tunca Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca belirlenen saatlerde trafiğe kapalı olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:57
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        Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak
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        Edirne'deki Tunca Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca belirlenen saatlerde trafiğe kapalı olacak.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunca Köprüsü, Hızlı Tren Projesi viyadük çalışmaları dolayısıyla 12-15 Şubat'ta 01.00-03.00 saatleri arasında çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

        Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik ilk etabının 2025'in sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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