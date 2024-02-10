Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.
"İnci Taneleri" adlı klasik Türk müziği konserinde Halil Erseven solist olarak sahne alacak.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 15 Şubat Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
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