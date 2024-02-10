Edirne'de emniyet personeli kan bağışında bulundu
Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Müdüriyet içerisinde kurulan stantta emniyet personeli kan bağışı öncesi form doldurdu, kan değerleri uygun olan personelin bağışları kabul edildi.
Kampanya kapsamında 41 personel kan bağışında bulundu.
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