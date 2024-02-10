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        Edirne'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

        Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:32
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        Edirne'de emniyet personeli kan bağışında bulundu
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

        Müdüriyet içerisinde kurulan stantta emniyet personeli kan bağışı öncesi form doldurdu, kan değerleri uygun olan personelin bağışları kabul edildi.

        Kampanya kapsamında 41 personel kan bağışında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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