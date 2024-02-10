Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
N.T'nin kullandığı 22 BG 801 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 22 RT 286 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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