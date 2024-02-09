Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; sürücü arkadaşını bırakıp kaçtı

EDİRNE´de otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp aracıyla kaçtı.

Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi´nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı plakasız motosiklet, iddiaya göre ters yönden gelen S.G.'nin kullandığı 22 ACM 330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan D.M., yaralandı. Durumu hafif olan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp aracı ile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı D.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü S.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.