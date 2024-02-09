Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; sürücü arkadaşını bırakıp kaçtı

        EDİRNE´de otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp aracıyla kaçtı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; sürücü arkadaşını bırakıp kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´de otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp aracıyla kaçtı. 

        Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi´nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı plakasız motosiklet, iddiaya göre ters yönden gelen S.G.'nin kullandığı 22 ACM 330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan D.M., yaralandı. Durumu hafif olan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp aracı ile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı D.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü S.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Marmara'nın batısı için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
        Marmara'nın batısı için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Hurdalıktan topladığı metalleri, heykele dönüştürüyor
        Hurdalıktan topladığı metalleri, heykele dönüştürüyor