Hurdalıktan topladığı metalleri, heykele dönüştürüyor

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Moldova asıllı Serghei Gulpea (27), hurdalıktan topladığı metallerden heykeller yapıyor. Eğitimi sürecinde sanayide demircilerle de çalıştığını anlatan Gulpea, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki, üretmek adına gittiğim ve aradığım bir şey yok. Tamamıyla geri dönüştürülmeye müsait, bulduğum ve tekrar hayat bulmasını istediğim materyalleri bir araya getirmek, şu andaki işim" dedi.

Moldova'dan ailesiyle geldiği İstanbul'a yerleşen Serghei Gulpea, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nden 2016'da mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne birincilikle girdi. Küçük yaşlardan itibaren resme ilgisi olan Gulpea, üniversite eğitimi sırasında heykele yönelip, topladığı geri dönüşüm malzemelerini eser haline getirmeye başladı. 2021'de üniversiteden mezun olan ve çalışmalarını Edirne'de sürdüren Gulpea, heykel yapım sürecinde tasarım aşamasından, malzeme seçimine ve işçiliğe kadar birçok alanda, geri dönüştürülebilir malzemelerin ilham kaynağı olduğunu söyledi.

'UZMANLAŞMAK İSTEDİĞİM ALAN METALDİ'

Edirne'de hurdalıktan topladığı metalleri, çalıştığı üniversitenin atölyesinde heykellere dönüştüren Gulpea, sanata olan yeteneğini 5 yaşında ailesinin desteğiyle keşfettiğini söyledi. İlkokuldan beri birçok yarışmaya katıldığını belirten Gulpea, "İlkokulda birtakım yarışmalarda dereceler almaya başladım. Bir yarışma sonrasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin özel kursuna burslu olarak girme fırsatı buldum. Liseyi de bu sayede kazanmış oldum. Liseden sonra da 2 boyutlu anlamda yani resim konusu bana biraz daha sınırlı alan olduğu için üniversitede heykel alanını tercih ettim. Heykelde de uzmanlaşmak istediğim alan metaldi. Metal üzerine yoğunlaştım. Bu süreçlerde de daha çok doğal malzemeler ve metal ağırlıklı işler yapıyorum. Heykele olan merakım da 2 boyutlunun sınırlarının dışına çıkmak" dedi.

'HAYAT BULMASINI İSTEDİĞİM MATERYALLERİ BİR ARAYA GETİRİYORUM'

Topladığı metalleri heykele dönüştürmeden önce kağıt üzerinde tasarladığını anlatan Gulpea, "Tasarımı kağıda geçirdikten sonra birtakım hurdacıları gezerek ya da yolda rastgele denk geldiğiniz herhangi bir malzeme, sizleri tamamlayıcı anlamda zaten o tasarıma götürüyor. Sonrasında birtakım parçalar bir araya geldikten sonra, ilk başta yaptığınız tasarımın biraz ötesine çıkmaya başladığınızda, ortaya çıkarttığınız işin nereden nereye geldiğini görmek çok keyif veriyor. Özellikle hurda ve geri dönüştürülmeye müsait ürünleri kullanmak da yaptığım işlerde aslında ön plana çıkartmak istediğim konulardan bir tanesi oluyor. Bu yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki, üretmek adına gittiğim ve aradığım bir şey yok. Tamamıyla geri dönüştürülmeye müsait ve bulduğum ve tekrar hayat bulmasını istediğim materyalleri bir araya getirmek, benim şu andaki işim diyebilirim. Geri dönüşüme müsait malzemeleri tekrar organize ederek gerek dış mekan, gerekse de iç mekanlarda estetik anlamda altyapıya uygun şekilde işler üretmeye özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

'SANAYİDE DEMİRCİLERLE ÇALIŞTIM'

Edirne'de eğitimi süresinde, sanayi alanında deneyim kazandığını dile getiren Gulpea, "Daha güzel işler çıkartmak için sanayilerde demircilerle birlikte çalıştım. Edirne'nin demir ustalarıyla beraber çalışırken, geri kalan zamanlarda kendi işlerimi üretebiliyordum. Bu işi yaparken hurdalıkları gezme fırsatı buldum. Hurdacıları gezmek benim için çok verimli geçiyor. Çünkü geri dönüştürülmeye müsait ürünleri sanata kazandırmaya başlayınca işin çok daha keyifli kısmını keşfetmiş oldum. Bu nedenle de yaptığım işlerde özellikle geri dönüştürülmeye müsait malzeme kullanmaya özen gösteriyorum" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY ATIL DEĞİLDİR, YETER Kİ GÜZEL GÖREBİLELİM'

İnsanların çöp olarak gördüğü atıl malzemeleri dönüştürdüğünü söyleyen Gulpea, "Sanat değimiz şey, bakış açınızı biraz değiştirip ve işin içerisine estetik girdikten sonra, etrafa bakındığım zaman, insanların çöp olarak gördüğü şeyler, elim değdikten sonra güzel köşelere yerleştirilebilecek eserlere dönüşebiliyor. Bunun tadını alabilmek, bu süreci izlemek, bu hazzı alabilmek, bu işi yapmama sebep oluyor. Çünkü insanlara bunları teslim ediyorken bile enerjiyi hissetmek beni besleyen bir duygu. Hiçbir şey atıl değildir, yeter ki güzel görebilelim" dedi.

Gulpea'nın çalışmalarından bazıları Edirne'de çeşitli mekanlarda sergileniyor.