Edirne'de sis etkili oldu

EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.