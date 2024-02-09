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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:20
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

        Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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