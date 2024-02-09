Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ) üyeleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ) üyeleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Bulgar iş insanları, gerçekleştirilen toplantıda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Sezai Irmak, görüşmelerde sektörel yatırımlar ve olası projelerin görüşüldüğünü belirtti.

        Verimli bir toplantı yapıldığını aktaran Irmak, şunları kaydetti:

        "BULTİŞ ile ilimizde hizmet veren iş insanlarımıza Balkanlar'ın yolunu açmaya çalıştık. Derneği ilk ziyaret eden biz olmuştuk. Onlar da bize oldukça faydalı ve kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Kültürlerarası sosyo ekonomik yapıyı güçlendirmeyi, iş insanlarımızın katkılarıyla ihracatımızın önünü açmayı, ülkelerimizin ticaret hacmini büyütmeyi ve sanayi alanında başarılı iş birlikleri yürütmeyi amaçlıyoruz."

        - Dünya Sigarayı Bırakma Günü

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, tütün ürünleri ve elektronik sigaranın halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu bildirdi.

        Bayrak, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigaranın pek çok hastalığa neden olduğunu belirtti.

        Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Bırakabilirsin" mobil uygulamasıyla tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ihtiyaç duydukları desteğin sağlandığını belirten Bayrak, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

        Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele ettiğini aktaran Bayrak, "2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti vermektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Anne-kız akraba ziyareti nedeniyle birbirini darp etti!
        Anne-kız akraba ziyareti nedeniyle birbirini darp etti!
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Hurdalıktan topladığı metalleri, heykele dönüştürüyor
        Hurdalıktan topladığı metalleri, heykele dönüştürüyor
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valiliğince kurulan Edirne Müzik Akademisi geleceğin müzisyenlerini...
        Edirne Valiliğince kurulan Edirne Müzik Akademisi geleceğin müzisyenlerini...