Edirne'de asayiş
Edirne'nin İpsala ilçesinde 29 litre sahte içki ele geçirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 29 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde bir evde arama yaptı.
Aramada, 29 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında durumundan şüphelendiği N.C'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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