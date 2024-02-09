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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin İpsala ilçesinde 29 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:32
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde 29 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 29 litre sahte içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında durumundan şüphelendiği N.C'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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