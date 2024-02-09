Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve kurum müdürleri eşlik etti.

Şube Başkanı Abdullah Kemik ve muhtarlarla bir araya gelen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, Türkiye Muhtarlar Derneği Keşan Şubesi'ni de ziyaret etti.

Talepleri dinleyen Sezer, asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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