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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:31
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerini sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Selimiye 22 Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kooperatif üyelerinin talep ve sorunlarını dinleyen İba, ulaşım konusunda esnafı ve vatandaşları mutlu edecek projeler hazırladıklarını belirtti.

        Fatih ve 1. Murat mahallelerinde de esnaf ziyaretinde bulunan İba, kente katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

        Genç ve dinamik bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini aktaran İba, "Edirne'nin dinamizmi, hareketi ve hak ettiklerinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Hem tarihin hem geleceğin şehri olan Edirne'mizi en güzel yarınlara hep birlikte, enerjimizle ve gönül birliğimizle taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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