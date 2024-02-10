Heyet daha sonra İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'i ziyaret ederek bölgenin tarım, ticaret ve sanayi faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundu.

Aras ve beraberindeki kurul üyeleri, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret ederek OSB hakkında bilgi aldı.

İlçe Başkanı Caner Anlaş ve Belediye Başkan adayı Aybike Şimşek'in de katıldığı program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

İpsala'da, Alparslan Türkeş ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

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