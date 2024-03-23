Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.
"Edirne'de Ramazan Akşamları" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 28 Mart Perşembe saat 21.00'da gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
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