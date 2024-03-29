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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:59
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi.

        Sürücü E.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Çalınan motosiklet uygulamada yakalandı

        Edirne'de çalınan motosiklet polis uygulamasında yakalandı.

        Meydan Mahallesi'nde yaşayan B.G. evinin önüne park ettiği motosikletini döndüğünde bulamadı.

        Motosiklet polis ekiplerinin trafik uygulamasında yakalandı.

        Olayla ilgili E.G. gözaltına alındı.

        - Ziynet eşyası çalındı

        Keşan'da ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan B.A. evindeki çeyrek altını koyduğu yerde bulamadı.

        Şikayet üzerine bir gün önce eve misafir olan K.A. hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Keşan ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.E'nin üzerini aradı.

        Üzerinde 3 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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