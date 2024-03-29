Edirne'de bir haftada 159 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda bir haftada Suriye, Fas, Afganistan uyruklu 159 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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