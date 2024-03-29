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        Edirne'de bir haftada 159 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 159 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:13
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        Edirne'de bir haftada 159 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 159 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda bir haftada Suriye, Fas, Afganistan uyruklu 159 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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