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        Edirne Meriç Sulamasıyla tarım arazileri suyla buluşacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci ile Edirne Meriç Sulama Tesisinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:55
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        Edirne Meriç Sulamasıyla tarım arazileri suyla buluşacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci ile Edirne Meriç Sulama Tesisinde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ve Ekinci, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Üreticilere tesisin hayırlı olmasını dileyen Sezer, "İlimize her daim esirgemediği desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Bakanlık ve DSİ yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde yer alan ve 78 bin dekar alanı sulayacak tesisin devreye alınmasıyla, İstasyon Mahallesi, Üyüklütatar, Tayakadın ve Karakasım köyleri tarım arazileri başta olmak üzere 8 köyün tarım arazileri suyla buluşacak.

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