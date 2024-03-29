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        Edirne Valisi Sezer'den mahallelere ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:43
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        Edirne Valisi Sezer'den mahallelere ziyaret
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Menzilahir Mahallesi'nde vatandaşların istek ve talepleri dinledi.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ni de ziyaret eden Sezer, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen iftar programına katılarak vatandaşlarla iftar yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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