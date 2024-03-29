Edirne Valisi Sezer'den mahallelere ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Menzilahir Mahallesi'nde vatandaşların istek ve talepleri dinledi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ni de ziyaret eden Sezer, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen iftar programına katılarak vatandaşlarla iftar yaptı.