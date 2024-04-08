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        48. Turizm Haftası Edirne'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

        Edirne'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:13
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        48. Turizm Haftası Edirne'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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        Edirne'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanacak Turizm Haftası kapsamında, Edirne'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından Edirne'nin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığının belirtildiği açıklamada, "Turizm Haftası etkinlikleri, şehrimizin tarihi mekanlarından gastronomiye, sanata ve kültüre kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek. Ziyaretçiler, Edirne'nin zengin tarihini keşfetmek, geleneksel lezzetlerini tatmak ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılmak için bir araya gelecekler." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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