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        Uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı

        Edirne'de eğitim gören uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:19
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        Uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı
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        Edirne'de eğitim gören uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştı.

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Edirne Müftülüğü iş birliği ile Üç Şerefeli Cami'de "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

        Yarışmaya katılan 8 uluslararası öğrenci Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş öncülüğünde 4 jüri üyesi önünde yarıştı.

        Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Arnavutluk uyruklu Ahmed Ali yarışmanın birincisi seçildi.

        Yarışmaya katılan tüm öğrencilere takım elbise, gömlek, ayakkabı, bin liralık hediye çeki ve Kur'an-ı Kerim, birinciye ise ayrıca 3 bin liralık hediye çeki hediye edildi.

        Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, ramazan ayının bereketli ve güzel şekilde geçtiğini söyledi. Uluslararası öğrencilere 17 iftar yemeği programı düzenlediklerini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

        "Evde kalan öğrencilerimize toplamda 53 eve erzak ve et yardımında bulunduk. Durumu olmayan tespit ettiğimiz öğrencilerimize de bizlere ulaştırılan zekatların dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz arasından almış olduğumuz başvurular ile Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenledik. Programımıza desteklerinden dolayı İl Müftülüğümüze, kamu kurum kuruluşlarına, STK temsilcilerine ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

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