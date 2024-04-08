Edirne'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerce Kemalköy yakınlarındaki denetimde çeşitli uyruklarda 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.