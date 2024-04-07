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        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:43
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        Edirne'de sağanak etkili oluyor
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        Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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