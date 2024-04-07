Edirne'de sağanak etkili oluyor

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

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