Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Feyziç, ziyarette, Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasındaki çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini belirtti.

Üniversitenin Karadağ'da hayata geçireceği tüm proje ve çalışmaları gönülden desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Feyziç, Tabakoğlu ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi olarak Karadağ'daki soydaş ve akraba toplulukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.