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        Edirne'den kısa kısa

        Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:54
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        Edirne'den kısa kısa
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        Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Feyziç, ziyarette, Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasındaki çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini belirtti.

        Üniversitenin Karadağ'da hayata geçireceği tüm proje ve çalışmaları gönülden desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Feyziç, Tabakoğlu ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

        Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi olarak Karadağ'daki soydaş ve akraba toplulukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da yer aldı.

        - Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi

        İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Aile Destek Merkezinde düzenlenen törende, öğrencilere yönelik turnuva ve yarışmaların süreceğini belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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