Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda arama yaptı.

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