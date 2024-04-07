Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 08:48 Güncelleme: 07.04.2024 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Edirne'de trafik ekipleri dron destekli denetim yaptı
        Edirne'de trafik ekipleri dron destekli denetim yaptı
        Edirne'de çiftçilere hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ayçiçeği tohumu da...
        Edirne'de çiftçilere hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ayçiçeği tohumu da...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi başladı
        Edirne'de çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi başladı