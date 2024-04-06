Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde meydana geldi. Tarlasında ilaçlama yapan Mehmet Gürler'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Gürler, hayatını kaybetti. Cenaze, ekiplerin incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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