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        Devrilen traktörün altında kalarak öldü

        EDİRNE'detarlasında ilaçlama yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gürler (68), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:00
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        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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        EDİRNE'detarlasında ilaçlama yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gürler (68), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde meydana geldi. Tarlasında ilaçlama yapan Mehmet Gürler'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Gürler, hayatını kaybetti. Cenaze, ekiplerin incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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